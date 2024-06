Will Ferrell nos bastidores da 4ª temporada de The Boys Will Ferrell é destaque nas fotos de bastidores da 4ª temporada de The Boys. O ator foi flagrado durante as filmagens, gerando grande...

Alto contraste

A+

A-

The-Boys-Will-Ferrell-4ª-temporada

Will Ferrell é destaque nas fotos de bastidores da 4ª temporada de The Boys. O ator foi flagrado durante as filmagens, gerando grande expectativa entre os fãs da série. A presença de Ferrell promete trazer ainda mais humor e talento para o universo sombrio e cheio de reviravoltas de The Boys.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• The Boys | Will Ferrell é destaque em fotos de bastidores

• A Casa do Dragão | Produtor justifica participação curta de Cregan Stark

• The Boys | Criador rebate críticas sobre orientação sexual do Francês



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.