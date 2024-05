X-Men '97: Mutantes com trajes clássicos são destaque no penúltimo episódio No penúltimo episódio de X-Men '97, os fãs foram surpreendidos com a aparição dos mutantes vestindo seus trajes clássicos, remetendo...

Alto contraste

A+

A-

No penúltimo episódio de X-Men '97, os fãs foram surpreendidos com a aparição dos mutantes vestindo seus trajes clássicos, remetendo à nostalgia dos quadrinhos. Essa referência trouxe à tona memórias afetivas para os espectadores, que se emocionaram com o resgate desse visual icônico. Além disso, a escolha dos figurinos também reforça a conexão da série animada com a história original dos X-Men, conquistando ainda mais o público.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• X-Men ’97 | Magneto venceria Thanos em Vingadores: Guerra Infinita, diz ator

• X-Men ’97 | Vingador é referenciado em penúltimo episódio

• One Piece: A Série | Taz Skylar diz como reagiu às críticas dos fãs na época do anúncio



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.