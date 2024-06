O Vício |Do R7

X-Men '97 | Novidades sobre a 2ª temporada

X-Men '97 está de volta com novidades sobre a suposta janela de lançamento da 2ª temporada. Segundo informações divulgadas, os fãs podem esperar por mais aventuras e emoções com seus mutantes favoritos em breve. A série promete continuar conquistando o público com sua trama envolvente e personagens cativantes.

