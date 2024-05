O Vício |Do R7

Xógum: A Gloriosa Saga do Japão promete emocionar na 2ª temporada Xógum: A Gloriosa Saga do Japão está de volta com uma segunda temporada emocionante. Hiroyuki Sanada retorna para mais uma jornada...

Alto contraste

A+

A-

Crítica de Xógum

Xógum: A Gloriosa Saga do Japão está de volta com uma segunda temporada emocionante. Hiroyuki Sanada retorna para mais uma jornada repleta de aventuras e reviravoltas. A série promete cativar os fãs com novos episódios cheios de emoção e suspense. Prepare-se para mergulhar novamente nesse universo fascinante e se surpreender a cada capítulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Xógum: A Gloriosa Saga do Japão deve ganhar 2ª temporada; Hiroyuki Sanada retorna

• X-Men ’97 | Roteirista “zomba” de Wolverine após fim chocante do 9º episódio

• X-Men ’97 | Roteirista-chefe demitido tinha planos para 5 temporadas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.