Xógum: A série que conquistou o Rotten Tomatoes

Xógum no Rotten Tomatoes Xógum no Rotten Tomatoes (O Vício - Séries)

A série "Xógum" acaba de conquistar o Rotten Tomatoes com uma aprovação perfeita. A produção, que conta a história de um poderoso samurai lutando pelo seu clã no Japão feudal, recebeu elogios do público e da crítica especializada.

Quer saber mais sobre essa série incrível?

Xógum | Série chega ao Rotten Tomatoes com aprovação perfeita

