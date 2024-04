Alto contraste

Michelle Pfeiffer, suposta protagonista de nova série de Yellowstone Michelle Pfeiffer, suposta protagonista de nova série de Yellowstone (O Vício - Séries)

Michelle Pfeiffer está em negociações para estrelar uma série derivada de Yellowstone. A atriz, conhecida por seus papéis icônicos, pode se juntar ao elenco do popular drama do Velho Oeste. Saiba mais sobre essa possível adição de peso e todas as novidades sobre a série completa no site do nosso parceiro, Séries - O Vício. Consulte a matéria completa aqui.

