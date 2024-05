O Vício |Do R7

Young Sheldon | Novo clipe revela retorno de Jim Parsons e Mayim Bialik O retorno de Jim Parsons e Mayim Bialik em "Young Sheldon" está cada vez mais próximo. Um novo clipe divulgado revela um pouco do...

O retorno de Jim Parsons e Mayim Bialik em "Young Sheldon" está cada vez mais próximo. Um novo clipe divulgado revela um pouco do que podemos esperar nessa aguardada volta dos personagens à série. A expectativa dos fãs só aumenta com essas prévias do que está por vir.

