Celso Freitas fala sobre amizade de mais de 30 anos com Marcelo Rezende : "Uma pessoa maravilhosa" Ele lamentou a morte precoce do amigo

No Programa de Todos os Programas, Celso Freitas falou sobre sua amizade de mais de 30 anos com Marcelo Rezende e não poupou elogios ao trabalho dele como repórter. “O Marcelo foi um grande repórter”, disse ele ao lembrar da notoriedade que dos trabalhos feitos pelo colega. Celso ainda lamentou a morte prematura do icônico apresentador do Cidade Alerta.