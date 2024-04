Fúlvio Stefanini conta história da cabeleireira que previu que ele seria ator Ator falou sobre o início da carreira em bate-papo com Flavio Ricco e Gabi França

Aos 10 anos de idade, jogando bola de meia, Fúlvio Stefanini percebeu uma cabeleireira, na porta do salão, olhando fixamente para ele. A mulher se aproximou e disse: "Você vai ser ator". Esse já era o sonho do garoto e, anos mais tarde, foi realizado junto a uma turma de outros grandes nomes da dramaturgia. Fúlvio Stefanini contou essa história em O Programa de Todos os Programas, com Flavio Ricco e Gabi França.