Fúlvio Stefanini relembra o dia em que dormiu no meio de uma cena no teatro "Eu peguei no sono, eu desmaiei, e as pessoas tentavam me acordar", contou

Em conversa com Flavio Ricco e Gabi França, o ator Fulvio Stefanini relembrou uma história hilária. Durante uma apresentação do espetáculo Procura-se um Tenor, o personagem dele tinha que dormir em cena. Porém, ele estava cansado e interpretou o papel tão bem que dormiu de verdade! "Eu peguei no sono, eu desmaiei, e as pessoas tentavam me acordar", contou. Apesar do percalço, ele soube sair bem da situação e a plateia ainda caiu na gargalhada.