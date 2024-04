Luís Ricardo conta história curiosa envolvendo cochilos e pegadinhas na época em que fazia o Bozo Intérprete do palhaço quase se deu muito mal com a história. Confira!

Convidado do Programa de Todos os Programas , Luis Ricardo contou uma história curiosa da época em que interpretava o palhaço Bozo. Como chegava muito cedo para apresentar o programa, ele usava os períodos em que os desenhos animados estavam no ar para cochilar. Só que a produção começou a tocar o sinal de alerta de que ele deveria estar pronto para entrar no ar antes do tempo para assustá-lo. Ele logo percebeu a brincadeira e passou a ignorar o aviso. Mas quase se deu muito mal com isso. Confira!