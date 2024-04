Alto contraste

Luís Ricardo contou o que deu errado para que ele se acidentasse com fogo ao tentar fazer uma apresentação ao vivo no programa do apresentador Ratinho. Ele diz que faz o número desde os 10 anos de idade, mas, naquela ocasião, o equipamento deu algum problema e ele foi parar no hospital com queimaduras de terceiro grau.