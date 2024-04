O Programa de Todos os Programas : Celso Freitas é o convidado da estreia da quarta temporada Com mais de 50 anos no jornalismo, o apresentador do Jornal da Record relembrou o início de sua carreira

A quarta temporada de O Programa de Todos os Programas começa nesta terça-feira (5) com um convidado mais do que especial. Com mais de 50 anos de carreira no jornalismo e passagens pelos principais programas das maiores emissoras do país, o apresentador do Jornal da Record Celso Freitas relembra o início de sua carreira durante conversa com Flávio Ricco e Gabi França.