No episódio desta terça (12) de O Programa de Todos os Programas, Flávio Ricco e Gabi França recebem a apresentadora Daniela Albuquerque. No bate-papo, ela relembrou o início de sua carreira na televisão. Daniela ainda falou sobre seu lado escritora, com dois livros lançados, e atriz, com peças de teatro e um filme no currículo. Assista!