Treta em Cannes: festival de cinema mais chique do mundo foi marcado por barracos entre estrelas e segurança

Alto contraste

A+

A-

Celebridades discutem com segurança no tapete vermelho do Festival de Cannes (Reprodução/Redes Sociais)

Poucas coisas no cinema são tão glamourosas como o Festival de Cannes. Realizado na chiquérrima Riviera Francesa desde 1946, o evento tem um dress code rigoroso: nas sessões de gala só é possível entrar com smoking e gravata borboleta ou um vestido de gala.

Mas nem tudo é elegância. A edição de 2024, que acabou no último sábado (25), vai ficar marcada discussões acaloradas entre algumas celebridades e uma segurança não identificada no concorridíssimo tapete vermelho.

Os barracos ganharam as redes sociais. Nos vídeos é possível ver pelo menos três atrizes entrando em conflito com a mesma segurança em momentos diferentes do festival.

A briga mais feia foi com a atriz e cantora Kelly Rowland, ex-vocalista do grupo Destiny’s Child. Ela não gostou nem um pouco de ser apressada para subir as escadas que a levariam à sala do cinema. Com o dedo em riste, discutiu asperamente com a segurança. “Não fale assim comigo, você não é minha mãe”, disse.

Publicidade

Kelly Rowland vindicated after Cannes red carpet bust up with security guard went viral.



The female security guard seen stopping the singer posing on the red carpet stairs was seen assaulting multiple celebrities and blocking them from having their photos taken. pic.twitter.com/TLZR6ZNsA6 — Oli London (@OliLondonTV) May 27, 2024

A atriz e modelo dominicana Massiel Taveras também teve um problema com a guarda, ao ser impedida de mostrar a cauda do vestido, que tinha uma imagem religiosa, no tapete vermelho.

NEW: Actress Massiel Taveras speaks out after getting into a tussle with a security guard who tried stopping her as she showcased her Jesus-themed dress.



The incident happened at the Cannes Film Festival.



When Taveras tried revealing the train of her dress which had a picture… pic.twitter.com/hjLaortyGP — Collin Rugg (@CollinRugg) May 27, 2024

O terceiro caso aconteceu com a atriz sul-coreana e estrela do K-pop Yoona, que também não gostou de ser apressada pela segurança.

Publicidade

Finding out that security racist woman at Cannes did the same thing to yoona on the red carpet??? Like why is she still there and not fired after Kelly rowland’s situation ???? pic.twitter.com/X3JnpLUXAd — Rockville⁷🇬🇭🇬🇧 (@4lynnie_NY) May 25, 2024

Longe das polêmicas, a Palma de Ouro, o principal prêmio de Cannes, acabou indo para o filme Anora, de Sean Baker.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.