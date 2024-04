Luana Piovani cita Suzane von Richthofen, e público vê alfinetada em Dado Dolabella

Alto contraste

Em pé de guerra com Dado Dolabella, Luana Piovani falou sobre Suzane von Richthofen nas redes sociais e, logo, o público entendeu que a atriz estaria fazendo uma comparação com o ex.

Em vídeo, Luana disse que sempre tira dúvidas com a mãe, que é advogada, e o fato de Suzane estar em liberdade atualmente é "legal" perante à Justiça, mas não é "moral".

"Nem tudo que é legal, é justo", continuou a atriz.

Os seguidores associaram as declarações a Dado Dolabella, já que o caso de agressão que Luana movia contra o ator foi arquivado na última quarta (14), absolvendo-o de qualquer acusação.