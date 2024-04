Egocentrismo: na TV e em lugar nenhum não cabe mais essa do "tudo eu"

Alto contraste

Silvio Santos e Fausto Silva nunca forçaram a natureza Silvio Santos e Fausto Silva nunca forçaram a natureza (Lourival Ribeiro/SBT e Divulgação/Band)

Sempre foi meio assim, a existência de uma certa mania de alguns em querer se achar maiores que os conteúdos. Só que nos últimos tempos, na televisão especialmente, isso vem acontecendo de maneira muito mais exacerbada.

Não sei se o tema em questão consta das explicações de Freud, porém, trata-se de algo que só demonstra certa falta de noção de algumas figuras que, picadas pela vaidade, se acham meio que donas de tudo.

E, isso, não só no sentido figurado ou forma de dizer, mas porque, no fundo, se acham mesmo a última bolacha (ou biscoito, depende de onde você estiver) do pacote. É “o meu programa”, “o meu auditório”, “a minha novela”, “o meu elenco”, o meu não sei o quê, o meu não sei o que lá, e por aí vai como se tudo fosse obra de uma pessoa só.

O veículo e o trabalho em equipe devem sempre ser priorizados e valorizados. Tanto quanto.

Na TV então, e principalmente, ninguém faz nada sozinho. O ego de quem quer que seja não pode ser maior que o produto, porque esta é uma situação que só indica o começo do fim. Ou tentar ser mais sucesso do que é.

Silvio Santos, Fausto Silva, Gugu, Serginho Groisman e outros mais, felizmente, sempre deixaram tudo acontecer naturalmente, sem nunca carregar na tinta em absolutamente nada.

Regina Volpato é uma das apresentadoras do "Chega Mais" Regina Volpato é uma das apresentadoras do "Chega Mais" (Rogério Pallatta)

Reconhecimento

No embalo do acima colocado, um dos meus medos em relação ao “Chega Mais”, do SBT, talvez o principal, era um curto-circuito qualquer entre os apresentadores Michelle Barros, Regina Volpato e Paulo Mathias.

Mas não. Pelo menos no ar, o entrosamento passa como dos mais saudáveis.

Intocável

Diante das tantas mudanças observadas no jornalismo da Band, vale destacar que a redação continua sob a direção de Andressa Guaraná.

Que também responde por todo o conteúdo produzido para telejornais da casa.

Novo tempo

Sem contar o teatro, que sempre foi um grande celeiro, mas vale observar também como na TV, streaming e no próprio cinema há uma safra bem interessante de novos valores.

Pessoal talentoso, tanto à frente como por trás das câmeras. Um momento que chama atenção e uma luz para os próximos tempos.

Um fato

O cinema brasileiro tem produzido filmes, comédias mesmo, muito boas, sempre lotando salas e conquistando excelentes bilheterias.

É uma produção atrás da outra, sinal que tem mercado.

Ingrid Guimarães é uma das campeãs de bilheteria Ingrid Guimarães é uma das campeãs de bilheteria (Reprodução/Instagram)

Como se explica?

Atores na altura de Danielle Winits, Tom Cavalcante, Leandro Hassum, Ingrid Guimarães, além de outros tantos, têm se dedicado muito a isso, ao cinema, e com excelentes resultados.

Por que, então, na TV não acontece o mesmo?

Aí a discussão

O politicamente correto é uma desculpa que a televisão passou a usar ao ter paralisado por completo a produção de programas de humor. Outra é a “classificação indicativa”. Nada a ver.

Ou é falta de vontade, ou de capacidade mesmso. Por que o cinema faz tanto e faz bem?

Justiça se faça

Dia desses, foi dada aqui uma nota sobre os cortes na TV Jovem Pan, em Curitiba.

Na verdade, a informação quem deu antes foi o TV Pop e quanto ao telejornal que Rafaela Moron apresentava o título correto é RIC Notícias Dia.

Tudo a ver

E aí alguém pode ver que o sobrenome da Rafaela é Moron e imaginar algum parentesco com o Márcio Moron, nome festejado do jornalismo esportivo.

Certeza que sim. Ela é sobrinha dele.

Olha que bacana

No dia 26 vai acontecer a abertura da FCA 2024, Festival do Cinema Australiano, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Durante três dias, por meio de uma seleção especial de obras, o público brasileiro poderá ter uma visão mais profunda da rica cultura daquele país.

Desfecho?

A novela Série B, depois de uma reunião ontem na CBF, não sei se recebeu ponto final, ou apenas mais uma virgula em ralação à transmissão do campeonato que começa na semana que vem.

No oficial, Globo, TV Brasil e o canal Goat foram contemplados.

Próximo capítulo?

A Band, ao que sabe, tem esperanças de entrar neste circuito e ainda de ser oferecida a ela, uma janela. Por exemplo, um jogo por rodada.

Não por outros motivos, mas também porque a sua parceira Brax tem relações muito próximas com o Goat.

Combinado assim

Milton Leite vai cumprir até o fim o seu combinado com a Globo e depois, como ele próprio disse, se dedicar mais à família, principalmente aos netos.

Assim será. Só que isso está longe de ser o ponto final da sua carreira de jornalista esportivo. Ao contrário. E ele sabe que tem mercado.

Vincent Martella ficou famoso no Brasil Vincent Martella ficou famoso no Brasil (Instagram)

Ajudinha brasileira

Tudo começou numa brincadeira do “Balanço Geral”, depois do Reinaldo Gottino ver uma postagem do ator Vincent Martella, o Greg de “Todo Mundo Odeia o Cris”, vestindo uma camiseta com os dizeres “Eu sou famoso no Brasil”.

A partir daí o número de seguidores dele superou até mesmo o de Tyler James Williams, protagonista da série, que tem 2,3 milhões. Martella passou disparado deste número e amanhã vai aparecer no “Domingo Espetacular” em uma entrevista com Tina Roma.

Bate – Rebate

• A Record está na final do One World Media Awards pela quarta vez em 5 anos, agora com 3 trabalhos...

• ... São duas produções para o PlayPlus na categoria Feature Documentary (“Se Essa Rua Fosse Minha” e “Lucélia”) e um “Repórter Record Investigação” na categoria Current Affairs (“Escravos do Carvão”)...

• ... Foram mais de 500 inscrições de 117 países e disputas com gigantes internacionais na altura da Al Jazeera, BBC, The Independent, Channel 4 e Sky News...

• ... Lembrando que a Record já venceu o prêmio em 2021 com a reportagem “Agricultoras Violentadas”.

• Markinhos Moura será um dos novos jurados da nova temporada do “Canta Comigo”, que estreia no outro domingo na Record.

• A quinta temporada do “Cidade Alerta em Série” chega ao PlayPlus, com detalhes do Caso Sophia...

• ... É a história da menina que desapareceu em julho de 2023 no interior da Paraíba.

• Rebeca Abravanel poderá ter seu próprio programa no SBT...

• ... Só uma questão de tempo. Ou do tempo que ela, Rebeca, achar mais conveniente para isso.

• Amanhã será o último domingo da atual programação da Globo nas suas tardes...

• ... Já a partir do próximo, com o início do Brasileirão e jogos às 16h, o “Domingão” terá as duas partes já anunciadas. Uma antes e outra depois do futebol.