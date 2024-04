Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Rescisão do contrato de transmissão da Série B pode chegar a R$ 500 milhões de multa Em reunião marcada para esta tarde acredita-se que todo o assunto da Série B será resolvido

O Santos é um dos clubes que vai disputar a Série B neste ano

A reunião do Conselho Técnico da Série B do Campeonato Brasileiro vai acontecer na tarde desta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Ontem, foi divulgada a tabela da competição, com início dos jogos em 19 de abril.

Vale lembrar todo o imbróglio existente e o anunciado desejo da empresa de marketing esportivo Brax, em devolver os direitos de transmissão para a CBF. O compromisso foi celebrado em 2023 para se encerrar só em 2025.

O problema é que para esta rescisão acontecer, será necessário resolver a questão de uma multa milionária, que pode chegar a quase R$ 500 milhões. Este valor representa 50% do valor total ajustado.

Isto é o que diz o contrato, na cláusula 8:

8.3 Em caso de rescisão acima do presente Contrato, a Parte culpada deverá pagar à Parte prejudicada multa de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre o valor total do Contrato, sem prejuízo de responsabilizar-se pelas perdas e danos diretos a que comprovadamente der causa.

Resta aguardar o que agora será definido na reunião.