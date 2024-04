SBT define trio de novo programa das manhãs

Alto contraste

A+

A-

Paulo Mathias assina com SBT para novo programa das manhãs Paulo Mathias assina com SBT para novo programa das manhãs (Rogério Pallatta/SBT)

O SBT bateu o martelo nesta quarta-feira quanto aos apresentadores do seu novo programa das manhãs, o “Chega Mais”, com estreia marcada para o dia 11 de março.

Faltava definir um homem para compor o trio com Regina Volpato e Michelle Barros.

O escolhido é Paulo Mathias, que pediu demissão da Jovem Pan em janeiro, após 4 anos de casa.

Nos últimos dias, vários candidatos foram testados para a vaga, incluindo nomes do próprio SBT, até chegar a opção por Mathias.

A emissora de Silvio Santos também prepara a estreia de outros produtos, como os reformulados Primeiro Impacto e SBT Brasil, além de títulos com Virginia Fonseca, Luccas Neto, Lucas Guimarães, Benjamin Back, Christina Rocha e Marcão do Povo - Tá na Hora!.

Veja o comunicado do SBT sobre a contratação:

A Assessoria de Comunicação do SBT informa que Paulo Mathias acaba de assinar contrato com a emissora para fazer parte do time de apresentadores do canal.

"O sonho de qualquer comunicador um dia é poder trabalhar na emissora de Silvio Santos. E eu terei a oportunidade de viver isso agora", celebra.

Paulo Mathias fará parte do “Chega Mais”, novo programa de entretenimento do SBT, juntamente com Michelle Barros e Regina Volpato. A estreia acontecerá no dia 11 de março.

"Poder trabalhar também com Regina Volpato e Michele Barros será uma honra para mim. Bora trabalhar!", afirma o apresentador.

Sobre Paulo Mathias

Paulo Mathias é administrador de formação e iniciou sua carreira como comunicador na Rádio Jovem Pan.

Em 2020, foi convidado para apresentar o programa “Morning Show”, onde ficou por mais de quatro anos ininterruptos. Nesse período, teve também a oportunidade de apresentar outras atrações dentro da emissora.