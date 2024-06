Serviço do Ibope é sério, mas precisa de necessárias atualizações

Alto contraste

Os bons serviços do Ibope podem ser melhorados Arte

Mais de uma vez, por aqui mesmo, se falou da seriedade dos trabalhos do Kantar-Ibope, que um grupo de jornalistas brasileiros, entre eles este que vos fala, conheceu de perto em uma visita às instalações da sede da empresa em Londres.

E, em outras ocasiões, aqui mesmo na sua base em São Paulo.

Um serviço que deve ser reconhecido e atestado até por concorrentes que aqui tentaram se estabelecer, mas que também já faz por merecer modificações, porque o tempo e a própria ampliação do mercado não foram acompanhados de necessárias providências.

A base de amostra veio a se tornar muito pequena, diante de tamanho crescimento, viciada e baseada em um comodismo, que já passa a provocar preocupações.

No nosso caso em particular, o conteúdo das grandes redes, que nas 24 horas do dia colocam produtos no ar, deve ser creditado a elas, independentemente de onde foram acessados. Isso ainda não é feito, o que sempre dá margem a discussões e a impressão de algo ainda inacabado, de que falta alguma coisa para se ter uma noção mais completa de tudo.

A manutenção dos mesmos padrões de leitura, por simples consequência e não apresentando resultados suficientemente completos, pode provocar prejuízos que nunca serão recuperados.

A ser considerado

Tudo bem que o serviço do Kantar-Ibope é feito por amostragem, mas há muito se reclama que o número de meters é insuficiente, especialmente no atendimento aos grandes centros.

São Paulo e Rio principalmente.

E o agravante

Mesmo com todo sigilo que existe, a informação é que não são colocados peoplemeters em comunidades.

No Rio, por exemplo, o tráfico e a milícia não deixam. E olha o mundo de gente que vive nas comunidades cariocas.

Inconsistência

Quando se reclama uma ampliação dos trabalhos do Kantar-Ibope para se chegar a uma maior precisão, naturalmente se fala do número de medidores.

Campinas, 1,1 milhão de habitantes e só 220 domicílios são atendidos. Na Grande São Paulo, em toda a sua extensão e toda quantidade de gente que tem, são 1.600 domicílios.

Jakelyne Oliveira na Argentina para gravação do “Acerte ou Caia!" Instagram

Acerte ou Caia!

Jakelyne Oliveira, Eliezer, Marina Ferrari, Cátia Paganote, Salgadinho, Penelopy Jean, Daniel Toko, Rossicléa e MC Créu estarão na primeira temporada do “Acerte ou Caia!”, novo programa da Record, com apresentação de Tom Cavalcante.

Estreia marcada para agosto.

Como é isso?

Fosse aqui, o mundo ia cair em cima, mas a Copa América nos Estados Unidos está sendo jogada em campos menores que as leis do futebol permitem.

Curioso é que parte dos coleguinhas que mandaram bala na competição em 2021, hoje, ou esqueceram do que disseram ou resolveram embarcar no bom barulho. Conveniências e conveniências.

A propósito

Nesta sexta, a programação da Globo será modificada de novo, com a antecipação de novelas e jornais para mais um jogo da seleção brasileira na Copa América.

Agora contra o Paraguai, direto de Las Vegas.

Tatá Werneck já começou preparar a nova temporada do "Lady Night" Divulgação

Pauleira

Tatá Werneck está gravando dois “Lady Night” por dia, para estrear em 7 de outubro no Multishow.

Time da pesada: Antonio Fagundes, Ana Castela, Nicolas Prattes, Sergio Mallandro, Mc Livinho, Débora Falabella, Ivete Sangalo, Letícia Spiller e Narcisa Tamborindeguy.

Bem cotada

Com estreia marcada para agosto na plataforma Max e na HBO, a série “Cidade de Deus”, que reúne Marcos Palmeira e Andréia Horta no elenco, deve competir no Emmy Internacional em 2025.

Pelo menos essa é a expectativa na Warner, diante do conteúdo final.

Economia

Chamou atenção a “velocidade” com que a Globo fechou os elencos de suas novas novelas das seis, sete e nove da noite – “Garota do Momento”, “Volta Por Cima” e “Mania de Você”, respectivamente.

Não se trata apenas da questão do contrato por obra, com muita gente disponível no mercado. É que se colocou em prática a política de trabalhar com elencos reduzidos.

Casos e casos

O fato de a Globo trabalhar com o essencial em suas produções se dá para não haver exageros que existiram no passado. Sempre cabia mais um, dependendo de quem pedisse ou viesse o pedido.

Agora, sem banco de elenco, trabalha-se com o absolutamente necessário.

Rodrigo Lombardi e Adriana Esteves estarão em “Mania de Você” Divulgação

Nesse embalo

Ao que tudo indica, Adriana Esteves vai ressuscitar ou incorporar a Carminha de “Avenida Brasil” em “Mania de Você”.

Sua personagem, Mércia, é apresentada como “fria e neurótica”. Solitária, esconde a carência com o escudo de brutalidade e fortaleza e tem um filho que rejeita, Mavi (Chay Suede).

Bate – Rebate

· A fase de oitavas de final da Eurocopa começa a partir deste sábado, em destaque na programação do SporTV...

· ... O confronto entre Itália e Suíça, às 13h, terá transmissão da Globo.

· “Aumenta Que É Rock’n’Roll”, filme com Johnny Massaro que conta a história da Fluminense FM, passa a integrar o catálogo do Globoplay...

· ... Conhecida como a Maldita, foi a primeira rádio de rock voltada para jovens do Brasil e revolucionou a forma das emissoras se comunicarem com o público na década de 1980.

· Globo anunciou Acelino Popó Freitas na equipe dos Jogos Olímpicos...

· ... O tetracampeão mundial de boxe fará comentários na Globo e no SporTV.

· “Pequenas Criaturas”, de Anne Pinheiro Guimarães, é o novo filme que Carolina Dieckmann está rodando em Brasília.

· Pedro Novaes estará na novela “Garota do Momento”, da Alessandra Poggi, na fila das 18h da Globo...

· ... Ele é filho da Letícia Spiller e Marcello Novaes.

