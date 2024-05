Sinal amarelo: a perda de interesse em remakes é demonstrada em “Renascer”

Alto contraste

A+

A-

Marcos Palmeira e Theresa Fonseca nos bastidores de “Renascer” José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca). (Fabio Rocha/TVGlobo/Fábio Rocha)

Apesar da liderança no horário, existe uma preocupação da Globo em relação à faixa das 21h. “Renascer”, depois de “parar no box”, agora revela alguns pequenos movimentos para se sustentar até início de setembro. Entre eles, incluem-se a entrada de novos personagens.

Paralelo a isso, cresce o trabalho de promoção da sua substituta, “Mania de Você”.

Essa queda observada em “Renascer” acende o sinal de atenção para outros futuros remakes, como o anunciado “Vale Tudo”.

E também demonstra, de maneira muito nítida, que a dramaturgia da casa precisa voltar a trabalhar com mais empenho em roteiros inéditos e, ao mesmo tempo, se preocupar com as tantas perdas de valores nos últimos tempos. Se existiram reposições, elas foram à altura?

Publicidade

É necessário que alguém, na Globo, reflita um pouco melhor sobre os remakes, para se manter sempre em mais alto nível o poder de suas realizações.

Mais que uma constatação, é um problema que se enxerga claramente pelos resultados. Se “Renascer” não está dando muito certo, qual a chance de um próximo? E até quando será assim?

Publicidade

Carolina Ferraz com Mariana Maffeis, falando da vida no campo (Divulgação/Record)

Filha da Ana

Amanhã, no “Domingo Espetacular”, será exsibida uma reportagem especial da Carolina Ferraz com Mariana Maffeis, filha mais velha de Ana Maria Braga.

Publicidade

Morando em uma chácara, na região de Botucatu, ela fala da sua vida simples e da dedicação à natureza. Entre outros assuntos.

Em breve

O “Hoje em Dia”, da Record, vem com novo quadro em 5 de junho, o “E se fosse você?”, comandado por Élcio Coronato. Em cinco episódios, mostrará encenações feitas por atores em locais públicos, para ver a reação das pessoas ao redor.

Na estreia, o tema será relacionamento abusivo.

Longa estrada

Ana Paula Padrão, durante evento da nova temporada do “MasterChef”, falou sobre a importante marca alcançada pelo programa:

“Quando a gente imaginaria que pudesse chegar a 10 anos! Não sabia nem se a primeira edição faria sucesso! Me sinto muito envaidecida em fazer parte dessa história.” Apesar de a repercussão já não ser a mesma do início, de fato, tem que comemorar.

Fabiana Saba e Tatiana Abraços estreiam programa (Instagram)

Digital

Uma das revelações da TV dos anos 2000, a apresentadora Fabiana Saba, que comandou programas como “Interligado” e “SuperPop” na Rede TV!, em parceria com a amiga e modelo Tatiana Abraços, lança o programa “WhatzUpp New York” no Instagram.

“Vamos retratar os bastidores de experiências que vivemos em nosso dia a dia e que pouca gente tem acesso”, conta Fabiana, que mora em NY há mais de 20 anos.

Indianápolis

Domingo de 500 Milhas de Indianápolis na TV Cultura, a partir das 12h45.

Bia Figueiredo, que já disputou quatro vezes esta prova, estará como repórter, inclusive trabalhando com câmeras exclusivas. Na narração, Geferson Kern e Dedé Gomez.

Música

Com o encerramento das atividades do Skank em 2023, o tecladista Henrique Portugal vai para a frente do palco com a Solar Big Band, um híbrido de pop e jazz americano.

No dia 7 de junho, um sonho particular dele vai se realizar, com o lançamento das primeiras releituras que compõe o EP de estreia do grupo.

Vidinha da Rafa Kalimann não está fácil (Divulgação/Globo)

Por que será?

Falando em BBB, na edição que ela participou até que não foi assim, mas depois que entrou na televisão, chama atenção o elevado número de críticas que Rafa Kalimann passou a receber. Sempre tem alguém pegando no pé.

Com todo respeito as opiniões em contrário, vamos combinar que não é para tanto e que há um grande exagero. Até uma certa injustiça, especialmente agora no seu trabalho como Jéssica de “Família é Tudo”. Está fazendo direitinho.

Pensa bem

Durante toda essa semana saíram notícias de que a Globo está dispensando BBBs de contratos de publicidade.

Sempre existiu o compromisso de eles seguirem exclusivos da casa até muito tempo depois de encerrada a edição dos seus programas. Está na hora de se rever isso. Um mês, se tanto, após o final está de bom tamanho.

Data fechada

A coluna informou que o programa de todas as manhãs do Edu Guedes será levado ao ar até o final de julho na Band.

Agora já existe uma data definida: a sua exibição segue até a última sexta-feira daquele mês, dia 26. Aí, acabará de vez.

Passo seguinte

No horário do Edu, a Band decidiu colocar um programa que vai misturar jornalismo com variedades. Apresentação do Joel Datena.

Não será nenhuma surpresa se alguém enxergar semelhanças com o antigo “Café com Jornal” dos tempos do Diego Guebel.

Balcão de vendas

Neste sábado, às 14h15, o SBT levará ao ar o especial “Jequiti Live Show de Ofertas”, com apresentação de Rebeca Abravanel, Patrícia Abravanel e Celso Portiolli.

Direção de Michael Ukstin, hoje responsável pelos documentários que estão sendo gravados com nomes importantes da casa em todos os tempos.

Eliana cumpre seus últimos compromissos com o SBT (FOTO_LOURIVAL_RIBEIRO_SBT/Beatriz Nadler)

Regressiva

Eliana está viajando neste sábado para Portugal e vai ficar uma semana lá, preparando matérias especiais para os seus programas de despedida do SBT.

Tudo correndo conforme o combinado.

Bacana isso

A Eliana vai deixar o SBT e as suas gravações seguem até o dia 12, mas o bom dessa história é saber que toda a sua equipe será aproveitada. Não existe o desejo de dispensar ninguém.

Muitos irão para o ampliado “Domingo Legal” e outros serão aproveitados pelo “Chega Mais”.

Bate – Rebate

• Endrick e Gabriely Miranda estão juntos na nova campanha da Ellus para o Dia dos Namorados. Grana respeitável em jogo.

• José Rubens Chachá comemora 50 anos de carreira com a peça “Palhaços”, e faz sessões beneficentes para o Rio Grande do Sul...

• ... Estreia em 1º de junho no Teatro Fernando Torres, em São Paulo.

• Chama atenção como a maioria das plataformas reduziu drasticamente os seus lançamentos...

• ... Netflix e Prime ainda continuam como as mais arrojadas.

• A Record tem alcançado bons números em todas as praças, mas chama atenção seu desempenho no Rio de Janeiro...

• ... Houve um crescimento, uma disparada mesmo, de manhã e à tarde. Participação muito alta nessas faixas de horário.

• A propósito de audiência, na categoria Vídeo Online, números de 2023 inteirinho, o YouTube está bem na frente de todos com 14,1%...

• ... Em segundo lugar, a Netflix, 4,3%, seguida pelo TikTok, com 3,9%.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.