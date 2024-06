Só a Fifa vai ganhar em Copa do Mundo com mais de uma centena de jogos Quem vai se interessar ou terá tempo para assistir metade disso?

Vinicius Junior, craque do Brasil e do Real Madrid (CBF)

O calendário apertado é sempre uma das maiores queixas do futebol, entre dirigentes, atletas e crônica especializada.

O nosso, em particular, com jogos no meio e fim de semana, imediatamente após as férias de dezembro/janeiro, é um dos piores. Mal existe tempo para recuperação e treinamentos mais apropriados.

Em outros países, pode até ser um pouco melhor, mas, como aqui, sempre acaba exigindo sacrifício de todos.

Tudo muito bom, tudo muito bem e aí vem a dona Fifa e resolve espichar a Copa do Mundo, a partir da próxima edição, em 2026, em 16 cidades diferentes dos Estados Unidos, México e Canadá, todas com distâncias bem consideráveis.

Pior: em vez de 32 seleções como sempre foi, com cerca de um mês de competição, agora serão 48 e irá de 11 de junho até 19 de julho, chegando a um total de 104 jogos.

Não por acaso só a Globo, sem ter exclusividade, se interessou até agora pela sua transmissão entre as TVs abertas, isto porque, também para o “calendário” da televisão ou organização de uma grade de programação, tamanha quantidade, por tanto tempo, será um problema a ser administrado. Quantos desses jogos efetivamente poderão ser acompanhados ou irão interessar ao grande público?

No mundo do futebol, o que se vê, fora das quatro linhas, é só uma vontade de faturar cada vez mais, sem nada se importar com as consequências, a vida ou dificuldades dos outros.

Muito futebol

A Globo, por exemplo, o que está ganhando com a Eurocopa em jogo?

Para o SporTV, sozinho, sem dúvida, seria um conteúdo dos mais interessantes, mas para a TV aberta meio que nada a ver. Derruba a grade e a audiência.

Ronaldo Giovanelli errou feio ao tentar jogar pra torcida (Band)

Doloroso

O futebol mexe com o torcedor, a ponto de, muitas vezes, provocar lamentáveis cenas de violência. A imprensa esportiva não pode entrar nesse barulho. E nem querer botar mais lenha nessa fogueira.

Foi lamentável toda discussão gerada pelo comentarista, ex-jogador Ronaldo Giovanelli, antes e depois do jogo Corinthians e São Paulo, domingo passado na rádio Bandeirantes.

A que ponto

Os repórteres da rádio Bandeirantes, Pedro Ramiro e Paulo do Valle, foram absolutamente corretos em suas participações iniciais, falando sobre os dois clubes e informando sobre os momentos de cada um.

Giovanelli, entendendo que um devia dizer o mesmo que o outro – obrigação que não existe em cartilha nenhuma, gerou uma situação das mais constrangedoras.

Fazer média

O perigo, em atitudes assim, num ambiente como o futebol, é o de expor pessoas desse jeito, especialmente os repórteres que estão sempre na linha de frente.

As consequências podem ser desagradáveis.

Nova série

Tainá Muller encerrou sua participação nas gravações de “Faro”, realizadas em Portugal, com direção de Joaquim Leitão.

Em oito episódios, a série aborda a especulação imobiliária e Tainá vive a misteriosa personagem Martha. Estreia em setembro.

Glória Vanique, hoje, no "Programa de Todos os Programas" (Instagram)

Hoje é ela

Glória Vanique, alguém com muita história no jornalismo, entre afiliada da Band em Bauru, Globo depois e CNN Brasil por último, é a convidada do “Programa de Todos os Programas”, nesta terça, a partir das 18h.

Ao vivo, no YouTube da Record, R7 e redes sociais.

Parar com isso

“Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor” – foi desta maneira que a luta-livre ficou conhecida no Brasil. Porque não tinha nada de verdade. Era tudo combinado.

Um marmelo igual ao que a Globo proporcionou ao seu público com Anderson Silva e Chael Sonnen, no sábado. Uma vergonha aquilo.

Engana trouxa

Pior é que, entre ex-lutadores e artistas, já existem outras combinações do mesmo tipo para os próximos tempos.

Agora, entre as tantas, circula a informação que Dado Dolabella está desafiando uns 3 ou 4 para lutas de boxe. O que esperar disso?

Ajuda

Como já informado por aqui, em cada episódio do “Acerte ou Caia!”, estreia da Record em agosto, haverá 11 desafiantes no total. No centro do palco ficará o líder, que irá competir contra os outros 10.

E só esse líder terá direito ao recurso Salva-Vidas. Mas, se usar todas as Ajudas, ele cai e o oponente vitorioso da rodada vira o jogador central.

Virginia

No SBT, o “Sabadou com Virginia”, a partir de agora, passa a ser gravado às quartas-feiras, e não mais quinta.

Virginia Fonseca tem expediente marcado em estúdio até fim de julho, quando iniciará sua licença-maternidade. Por conta da frente de inéditos, ela segue alternando seus trabalhos: nesta semana, grava um programa. Na outra, três.

No destaque, o diretor Leonardo Miranda e a protagonista Nathalia Florentino (Reprodução)

Locações

As paisagens do Marrocos são um diferencial nos episódios da série “A Rainha da Pérsia”, em exibição na tela da Record.

Já, os trabalhos de gravação, no Rio de Janeiro, estão entrando na reta final.

Streaming

Maria Luisa Mendonça, Buba na versão original de “Renascer”, integra o elenco de “Americana”, uma das próximas séries do Disney+.

A história, passada em 1876, fala sobre o misterioso assassinato de uma criança na pequena Vila Americana, no interior do Brasil. Caco Ciocler, Larissa Nunes, David Júnior, Zezé Motta e Bruno Gissoni também estão no elenco.

Téo no jornalismo

Téo José está se virando nos 30 na TV Sucesso, afiliada da Band em Goiânia.

Ontem, em vez do “Jogo Aberto” de lá, normalmente sob o seu comando, ele apresentou o “Band Cidade”, na hora do almoço, substituindo o Paulo Carneiro, entregue ao “departamento médico”. Foi sua estreia no jornalismo.

Galisteu

Adriane Galisteu marca presença na edição desta terça-feira do programa “Hoje em Dia”, ao vivo, na Record, mas ainda não é para falar da próxima temporada de “A Fazenda”.

O assunto é Menopausa.

A apresentadora conversa com Antônio Sproesser no quadro “Você e o Doutor”.

Bate – Rebate

• A Globo anunciou ontem a contratação de Maísa Silva para sua próxima novela das seis, “Garota do Momento”, escrita por Alessandra Poggi...

• ... Maísa segue os passos de Larissa Manoela e Jean Paulo Campos, também lançados em novelas do SBT, e já com trabalhos na Globo...

• ... Lembrando que Maísa é madrinha digital da campanha Teleton.

• A final da “Dança dos Famosos”, no “Domingão” da Globo, está fechada para o dia 7 de julho.

• O quarto filme da animação “Meu Malvado Favorito” tem estreia prevista para 4 de julho nos cinemas...

• ... Leandro Hassum já está envolvido na dublagem do personagem Gru, a exemplo de Maria Clara Gueiros/ Lucy, esposa de Gru...

• ... Lorena Queiroz, sempre lembrada por “Carinha de Anjo”, também está nesse projeto...

• ... Como se observa, o trabalho de dublagem representa uma receita importante para nossos profissionais, de várias áreas...

• ... Daí essa declarada guerra aos que planejam expandir a Inteligência Artificial ao serviço.

• “Família é Tudo”, novela das sete da Globo, agora vai de música, começando com Luiza Possi. Depois dela, a banda Scarcéus.

