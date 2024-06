Arraiá da Jojo Todynho reúne cerca de 300 convidados

Mabell Reipert |Do R7

Faz festão Junino para cerca de 300 convidados Divulgação/ Redes Sociais

Taquara parou para a o Arraiá da Jojo Todynho que aconteceu na noite de ontem, num belo sítio no Rio de Janeiro, com a presença de aproximadamente 300 amigos.

A funkeira ofereceu uma linda festa regada de muitas comidinhas juninas, churrasquinho, pipoca, maça do amor, uma imensa mesa de doces, caldos, quentão, vinho quente, chopp, drinks e muito mais.

A noite foi bem agitada com direito a quadrilha e touro mecânico. E há quem diga o quanto Jojo brincou no touro e mandou muito bem. A cantora não largou o microfone e comandou o roteiro da quadrilha, mas claro, não deixou de dançar, arrancando cada hora um parceiro para bailar pelo espaço.

Já no concurso de fantasias, quem levou a melhor foi a empresária Ana Carla Lemos que arrasou com seu look.

Em segundo lugar ficou a influencer Taty Zatto, que tambem estava lindíssima.

Ficou em segundo lugar no concurso de fantasia do Arraiá da Jojo Divulgação/ Redes Sociais





O celular foi proibido na festa, porque segunda a funkeira assim o povo poderia curtir mais, sem que ficassem todos pendurados no aparelho. Por um lado ela está certa, mas será que foi proibida a entrada de celular para ninguém flagrar algo inusitado??? Fica aqui a dúvida para os que não estiveram presentes.





