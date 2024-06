Mabell Reipert |Do R7

Bia Miranda passa mal e desmaia oito dias após o parto Ela não permitiu que a mãe, Jane Miranda, assistisse ao nascimento do neto

Bia Miranda

O DJ Rafael Buarque usou as redes sociais para contar que sua namorada Bia Miranda passou mal e desmaiou oito dias após dar à luz a Kaleb, filho do casal.

Após a repercussão do caso, Bia revelou que, apesar do incidente, já estava melhor. Ela disse que por não ter se alimentado por horas seguidas, ficou fraca e desmaiou após sair do banho.

Bia Miranda teve seu primeiro filho, Kaleb, com 38 semanas, num parto normal. O casal ainda não mostrou o rosto do bebê publicamente, alegando que será no tempo dele. Já Jane Miranda, a avó de Kaleb, não pôde assistir ao parto e também ainda não conhece o neto.

Cumprindo os cuidados que qualquer mãe tem que ter ao dar à luz, Bia foi criticada por algumas internautas que a acusaram não estar fazendo o resguardo.

Ela não gostou nada e mandou um recadinho para elas, vamos ver.

