Elenco da 11ª Temporada de Reis se reúne para uma ‘’Mega Festa’'

O protagonista Henrique Camargo Vitor Novello, que interpreta Jeroboão, ao lado da CEO Bianca Barboza e Henrique Camargo, protagonista de Reis (Foto: Anderson Jourbeni)

O elenco da 11ª temporada de Reis se reuniu para uma mega festa na última segunda-feira, numa casa de festas na Ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro. A noite foi para comemorar a estreia da série que aconteceria no dia seguinte, terça-feira, e que contou com uma audiência maravilhosa.

Giselle Prates Giselle Prattes, Amanda Orestes, Bruna Trevisan e Natascha (Anderson Jourbeni )

A festa contou com a presença de 120 convidados contando com o elenco, amigos, e familiares que curtiram e muito a noite, regada de deliciosas comidinhas, drinks e muita música boa.

Grande elenco Vitor Novello, Jaqueline Dantas, Luana Camaleão e Henrique Camargo (Anderson Jourbeni )

Henrique Camargo, que vive Roboão nesta nova temporada, disse estar extremamente feliz com a oportunidade. “Sou eternamente grato a Deus! Me olho há 6 anos e não acredito onde pude chegar! Todavia, sempre digo que tudo é resultado de bastante estudo e, claro, esforço!”.

Catarina Santos A influenciadora Catarina Santos, acompanhada do ator Paulo Camilo e sua mãe Cristina Santos (Anderson Jourbeni)





Nessa 11ª temporada, com a partida do Rei Salomão (o homem mais sábio do mundo), o reino de Israel ficará sob os cuidados do herdeiro Roboão, que sofrerá as consequências da irrevogável profecia, em decorrência da idolatria do pai. E agora, depois de ficar órfão, ele enfrentará sozinho as pressões dos governantes da época do pai e, ainda, a antipatia do povo, que jamais aceitou as decisões do reinado do rei.

Lucas Burgatti O ator Lucas Burgatti e a namorada Ana Luiza Davies (Anderson Jourbeni )

A festa contou com um bolo de quatro andares, com uma coroa reverenciando Roboão, que passou a assumir o reino de Israel. Todos estavam super felizes e acreditam que com a união e força farão bonito nesta nova temporada.

