Lucas Burgatti dá início a mais um capítulo de sua carreira

‌



A+

A-





Ator estreia em outubro ''Tudo por um Popstar 2'' Divulgação/ Redes Sociais

O novo podcast de Lucas Burgatti, o “BurgattiCast”, é sucesso no Youtube. Além desse projeto, criado com sua família, o ator não segura mais a ansiedade para embarcar em mais um capítulo de sua carreira: viver o Diggy em “Tudo Por Um Popstar 2″. A estreia oficial do filme de Thalita Rebouças, em todo o Brasil, é só no dia 10 de outubro, mas os fãs já podem ‘matar a curiosidade’ com o trailer, já disponível por meio do link https://youtu.be/iqgftT0iwYg?si=5ZpXiJaHJopnv6QZ.

O Diggy é o maior fenômeno da música brasileira dos últimos tempos e, também, um grande presente para Lucas. “Eu nunca desisti do sonho de interpretar esse personagem. Com ele, ainda posso juntar as minhas duas paixões, que são atuar e cantar, sem esquecer da magnífica troca de experiências que tive com esse elenco maravilhoso e de peso!”.

Com Lucas contracenam Gabriella Saraivah, Bela Fernandes, Laura Castro, Maitê Padilha, Bárbara Maia, entre outros. A produção do longa é da Panorâmica Filmes e a direção é de Marco Antonio de Carvalho.