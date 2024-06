Luciano Szafir passará por cirurgia cardíaca

Alto contraste

LUCIANO SZAFIR Ator terá que passar por cirurgia no coração (Divulgação/ Redes Sociais)

Luciano Szafir terá que passar por mais um procedimento cirúrgico, após sofrer com as inúmeras sequelas deixadas pela COVID-19.

Ele terá que fazer uma ablação no coração, que é um procedimento que coloca os batimentos cardíacos em ritmo normal. Após a doença, o seu coração contraiu uma arretmia cardíaca severa, com batimentos cardíacos ultrapassando a marca assustadora de 200 por minuto, o que é extremamente perigoso. O pai de Sasha Meneguel quase perdeu a vida quando esteve internado durante a Covid-19. Ele chegou a ter que fazer uma cirurgia intestinal complexa que resultou na necessidade de uso de bolsa de colostomia. Depois de um tempo ele teve que passar por uma cirurgia no quadril, já que sentia dores fortíssimas.

Agora, segundo o colunista Felipeh Campos, o procedimento de ablação é simples, porém deve ser feito num centro cirúrgico. Trata-se de uma cauterização de algumas ramificações elétricas do órgão, e provavelmente ele voltará para casa no mesmo dia. O procedimento deve acontecer no INCOR - Instituto do Coração em Sâo Paulo. Luciano está bem e segue firme para este novo desafio.

