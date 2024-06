Morre aos 71 anos o cantor Nahim, sucesso dos anos 80

Mabell Reipert |Do R7

NAHIM Cantor morre aos 71 anos, após acidente doméstico (Divulgação/ Redes Sociais)

O cantor Nahim morreu aos 71 anos, na madrugada desta quinta-feira, após ter caído de uma escada em sua casa, que fica em Taboão da Serra, em São Paulo.

Segundo as primeiras informações, um funcionário de uma empresa de telefonia teria visto o corpo do cantor e acionou a polícia que foi até o local e confirmou a morte.

Por ter sido uma morte acidental, a perícia irá investigar o que realmente aconteceu. O cantor teria se mudado recentemente para o imóvel após ter se divorciado no final do ano de sua ex-esposa, Andreia Andrade, com quem foi casado por 13 anos. Eles chegaram a participar juntos dos realitys Power Couple e Troca de Esposas.

Andreia confirmou a morte e disse que estava literalmente em choque, e sem condições de falar no telefone, e que posteriormente avisaria detalhes do sepultamento.

