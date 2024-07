Neymar e Bruna se beijam em show de Thiaguinho em São Paulo

Alto contraste

Casal se beija em público, após reconciliação e polêmicas Divulgação/ Redes Sociais

O casal mais clicado das redes sociais, Neymar e Bruna BIancardi apareceram aos beijos numa casa noturna em São Paulo, durante um show do cantor Thiaguinho, que é amigo bem próximo do jogador.

As fotos compartilhadas em páginas paralelas da reaproximação de Neymar e Bruna Biancardi nos últimos meses, mostraram que o casal estava realmente tentando um recomeço e provavelmente estavam juntos novamente. Fontes próximas já haviam confirmado para mim que eles haviam reatado, mas preferiram ser discretos, após tanta repercussão das ‘’puladas de cerca’' de Neymar.

A chegada da Mavie aproximou ainda mais o casal, e os cuidados de Bruna com a filha e com o próprio Neymar, fez com que tudo mudasse. Está nitida a felicidade dos dois, e a filha veio realmente para reaproximar os pais.

Esta semana que passou Neymar foi visitar Helena, fruto de um relacionamento de uma noite com a modelo Amanda Kimberlly. A modelo sabia que Bruna Biancardi estava grávida de Neymar, mas aproveitou a ocasião que ele estava de passagem em Barcelona, em setembro do ano passado, para ficar com o jogador.

Na época, após fotos serem compartilhadas de Neymar conversando com duas mulheres numa boate, Bruna então fez um desabafo nas redes sociais, decepcionada novamente.

“Boa tarde. Estou ciente do ocorrido e, mais uma vez, decepcionada. Mas na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, disse Bruna.

Amanda já havia ficado outras vezes com ele. Ela é amiga próxima de Rafaella Santos, irmã do jogador. Rafaella parece não apreciar muito o relacionamento do irmão com Bruna, tanto é que nem foto com Mavie ela tem e também nem compareceu ao batizado da sobrinha, que aconteceu recentemente.

Pois é, passaram-se 9 meses e Helena chegou, e ja foi visitada pelo pai e pelos familiares. Mas nada mudou entre Neymar e Bruna, que seguem firme e fortes, porém veremos até quanto, pois o menino Ney não é nada fácil.

Modelo ficou com Neymar, sabendo da gravidez de Bruna Bincardi Divulgação/ Redes Sociais

Se depender da torcida da web, o casal ficará juntos, o que não pode é Neymar cair na lábia das ‘’Maria Chuteira’'.









