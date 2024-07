Rafaella Santos decide tatuar nome das sobrinhas Helena e Mavie

‌



Rafaella Santos exibiu encontro com seu sobrinho

Que Rafaella Santos não se dá muito bem com a cunhada Bruna Biancardi, todos já sabem. E o contato com a filha de Bruna com Neymar, a pequena Mavie, é bem distante.

Com a chegada de Helena, filha de Amanda Kimberlly e Neymar, Rafaella resolveu tatuar o nome da sobrinha recém nascida e para não criar um climão com o irmão, com quem ela tem um relacionamento ótimo, ela resolveu tatuar o nome também de Mavie. O nome de David Lucca, o primogênito do jogador com Carol Dantas, já está registrado.

Irmã de Neymar tatua nome das sobrinhas Divulgação/ Redes Sociais

A informação partiu da tatuadora Biela Vianna, responsável pelas tatuagens da influenciadora, após postar uma foto com os nomes das meninas com a seguinte mensagem: ‘’Quem será que vai tatuar estes nomes?’'

Rafaella é amiga próxima de Amanda Kimberlly e fez questão de acompanhar de perto a gravidez da moça, que se relacionou com Neymar, durante a gestação de Bruna Biancardi.

Vale lembrar que recentemente Neymar e Bruna batizaram Mavie em uma linda cerimônia religiosa, e Rafaella não esteve presente. Já os pais do jogador fizeram questão de comparecerem.





