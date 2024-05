Solange Gomes tem contas bloqueadas pela justiça

Mabell Reipert |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Solange Gomes Escritora diz que Waguinho era o responsável pelo pagamento da mensalidade escolar (Divulgação/ Redes Sociais)

A ex-modelo e escritora Solange Gomes está com suas contas penhoradas devido a uma dívida de R$ 18 mil, referente a mensalidades da escola que a sua filha estudou antes de entrar na faculdade.

Stephanie Gomes é fruto do relacionamento de Solange e o ex-pagodeiro Waguinho. A dívida refere-se aos anos de 2016 e 2018. Ao penhorar os bens da famosa, a Justiça conseguiu pegar apenas R$ 522,67.

Segundo Solange, Waguinho era o responsável pelo pagamento da escola da filha e que, inclusive, foi ele quem a colocou na instituição desde criança. Ainda segundo a modelo, os donos da escola são amigos próximos do cantor e não tinham o direito de expô-la desta forma, já que ele era o responsável pelo pagamento.

Stephanie se formou em Biomedicina e quem arcou com os gastos foi Solange, pois se fosse contar com o pai, ela não teria se formado. Não é de hoje que Solange briga na Justiça pelos direitos da filha, por não receber com dignidade os valores de pensão alimentícia.

Quem será que vai ficar com esta dívida? Vamos esperar para ver.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.