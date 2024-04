Hugh Jackman surge com a máscara do Wolverine pela primeira vez e nerdolas já estão xingando Mutante da Marvel chega aos cinemas num filme junto com Deadpool; estreia é em julho

Alto contraste

A+

A-

Hugh Jackman com a máscara do Wolverine (Reprodução)

Quando o primeiro filme dos X-Men estreou, em 2000, os personagens vieram todos vestidos com uniformes pretos de couro. Bem diferente do que se via tradicionalmente nos quadrinhos, embora houvesse esta versão também nas páginas das revistas. Só não era o visual clássico.

Teve muita gente que gostou muito, porque ficou um tipo de vestimenta factível, algo que seria possível ser feito na vida real, por exemplo. Claro, também houve quem reclamasse, porque gostaria de ver os mutantes vestidos como nos quadrinhos, com seus uniformes de sempre.

E agora surgiu, pela primeira vez, uma imagem promocional de Hugh Jackman – o mesmo que interpreta Wolverine desde sempre – com o uniforme e usando a máscara pela primeira vez na história. É esta que você vê aí acima.

Obviamente que a nerdosfera foi à loucura, né? Aliás, essa gente vai à loucura por quase qualquer coisa, né? Mas enfim, o povo ficou bem dividido pelo que se pode ver nas redes sociais. Teve quem xingou, achando que é ridículo demais, que a máscara parece ter dois Batmans se beijando (olhe as partes escuras em torno dos olhos) e que o uniforme das HQs fica ridículo na tela.

E também houve quem tenha adorado, falando que não poderia ser mais fiel do que isso, que está igualzinho à dos quadrinhos e que a adaptação para o cinema ficou muito boa.

Meio que sempre teve um consenso, principalmente a partir dos anos 2000, que os uniformes dos super-heróis não poderiam ser iguaizinhos àquelas das HQs, que ficaria ridículo e que ninguém anda com roupa colante por aí para enfrentar o crime. Correto ou não, o fato é que este padrão é o que foi adotado nos longas inspirados em quadrinhos. Foi assim com X-Men, Thor, Capitão América, Viúva Negra, Batman, Superman etc.

E é por isso que agora tem muita gente estranhando o Wolverine aparecer com sua vestimenta clássica. Mas dá para dizer que ficou ridícula? Não mesmo. Ficou interessante. Além disso, temos que lembrar que o mutante aparecerá com esta roupa em Deadpool & Wolverine, que estreia em 25 de julho próximo no Brasil, o que faz sentido total. O próprio Deadpool tem um visual totalmente tirado das páginas dos gibis, o que cria uma combinação com a vestimenta que Jackman usará.

E, na boa, os dois filmes do Deadpool são ótimos, onde apareceram outros super-heróis com visuais bem inspirados nas HQs. Então, não há muito motivo para ficar esperneando com o Wolverine e seu traje tradicional.

A nerdosfera precisa tomar calmante.