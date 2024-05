Comidinhas do Chef |Do R7

Lista de Ingredientes 1 xícara (chá) de fubá

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

3 unidades de ovos

2 colheres (sopa) de manteiga (ou margarina)

3 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de açúcar

50 g de parmesão ralado (um pacotinho)

1 colher (sopa) de fermento químico em pó para bolos





Como preparar Bolo de Fubá Cremoso Tipo Pudim Modo de Preparo em 6 passos. Passo 1 No liquidificador coloque os ovos, o leite, a manteiga (ou margarina), o açúcar, a farinha de trigo peneirada e bata por dois minutos;

Passo 2 Em seguida adicione o fubá, o queijo ralado e bata novamente por mais dois minutos;

Passo 3 Acrescente o fermento em pó e bata por 15 segundos somente para misturar;

Passo 4 Transfira a mistura para uma forma (20x30 cm) untada e enfarinhada com fubá;

Passo 5 Leve para assar em forno pré aquecido 180° C por aproximadamente 50 minutos ou até dourar;

Passo 6 Após esse tempo desligue o forno e sirva em seguida.