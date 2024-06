Comidinhas do Chef |Do R7

Lista de Ingredientes 2 caixas de maria-mole de coco

450 ml de Água quente

1 caixa de leite condensado

200 ml de leite

1 caixa de creme de leite

200 ml de leite de coco (um vidrinho)

leite condensado a gosto (para decorar) coco ralado a gosto (para decorar)





Como preparar Pudim de Maria Mole Gelado Modo de Preparo em 6 passos. Passo 1 Dissolva a maria mole na água quente até diluir completamente;

Passo 2 No liquidificador coloque o leite, o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco, maria mole dissolvida e bata por dois minutos;

Passo 3 Transfira para uma forma untada com um fio de óleo;

Passo 4 Cubra com plástico filme e leve a geladeira por 3 horas ou até firmar bem;

Passo 5 Desenforme e finalize com leite condensado por cima e coco ralado;

Passo 6 Prontinho, agora é só servir.