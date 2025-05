Brasil conquista premiação no World Butchers’ Challenge 2025 em Paris Equipe brasileira se destaca na maior competição de açougueiros do mundo, realizada em Paris

O Brasil foi premiado na edição 2025 do World Butchers’ Challenge (WBC), maior competição internacional de açougueiros, realizada nos dias 1º e 2 de abril em Paris. Único representante da América do Sul no evento, o time brasileiro conquistou o prêmio de Melhor Produto de Carne Bovina, com o corte “Meat Acordeon”, e reforçou sua posição entre os principais nomes do setor global.

