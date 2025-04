Casa do Saulo SP celebra um ano com jantar a seis mãos ao lado de Mara Salles e Rodrigo Oliveira Evento reúne três chefs em um menu degustação com ingredientes brasileiros e foco em técnicas regionais

Para comemorar o primeiro ano da unidade paulistana da Casa do Saulo, o chef Saulo Jennings recebe dois grandes nomes da culinária brasileira para um jantar colaborativo no dia 23 de abril, às 20h: Mara Salles, do restaurante Tordesilhas, e Rodrigo Oliveira, do Mocotó. O evento terá menu degustação em cinco tempos (R$ 320 por pessoa), com drinque de boas-vindas incluso, e será realizado na sede da casa, na Vila Olímpia.

