Empresas aderem a plano da Abrasel para revitalizar bares e restaurantes Rappi anuncia tarifa zero para entregas em parceria com Abrasel; Ambev, Coca-Cola, Google e Stone também se comprometem com ações estruturantes...

Um novo capítulo na recuperação do setor de alimentação fora do lar começou a ser escrito nesta segunda-feira, em São Paulo. Em coletiva de imprensa promovida pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), gigantes como Ambev, Coca-Cola, Google, Rappi e Stone anunciaram sua adesão ao Plano Nacional de Restauração, lançado no fim de 2024 com o objetivo de impulsionar o crescimento sustentável do setor — um dos mais afetados pela pandemia e ainda fragilizado em sua base.

Saiba mais sobre as iniciativas que prometem transformar o setor acessando a matéria completa no nosso parceiro Prazeres da Mesa.

Leia Mais em Prazeres da Mesa: