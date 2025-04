Grande Prova Vinhos do Brasil 2025 Evento avaliou mais de mil amostras de dez estados e reforça qualidade e diversidade da produção nacional Prazeres da Mesa|Do R7 30/04/2025 - 18h02 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h02 ) twitter

Prazeres da Mesa

Chegando à sua décima edição, a Grande Prova Vinhos do Brasil 2025 anunciou os melhores vinhos disponíveis no mercado brasileiro em um dos concursos mais respeitados do setor. Realizado pelo Grupo Baco Multimídia, o evento avaliou 1.007 amostras de vinhos e espumantes de dez estados brasileiros, todas degustadas às cegas por um corpo técnico de 22 especialistas. A prova revelou tanto vinhos recém-lançados quanto rótulos de safras antigas, como exemplares de 2005 e 2013, comprovando a crescente capacidade de guarda dos vinhos nacionais. “Nosso diferencial é julgar vinhos que já estão nas prateleiras, prontos para serem encontrados pelo consumidor”, explica Marcelo Copello, presidente do júri e sócio do Grupo Baco, ao lado de Sergio Queiroz.

