Ilumiara Wine Day celebra vinhos e gastronomia no Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa

No dia 8 de maio, o pátio do Centro Cultural São Francisco, um dos mais belos conjuntos arquitetônicos barrocos do Brasil, se transforma em palco para o Ilumiara Wine Day — um evento que reúne vinhos, arte, cultura, música e alta gastronomia, das 18h às 22h, no coração de João Pessoa.

Não perca a chance de vivenciar essa experiência única!

