Milk Mellow lança novo sabor de gelato com chocolate e cerejas silvestres

A Milk & Mellow, hamburgueria paulistana com quase 50 anos de história, acaba de ampliar sua linha de gelatos artesanais com o lançamento do ChocoCherry — uma combinação de chocolate meio amargo com cerejas silvestres italianas envoltas em chocolate fondente. A novidade está disponível em versão gelato e milk-shake por tempo indeterminado.

Consulte no nosso parceiro Prazeres da Mesa para saber mais sobre essa deliciosa novidade!

Leia Mais em Prazeres da Mesa: