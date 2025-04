O Melhor das Cidades: Capricciosa POR URSULA ALONSO MANSO, DO RIO DE JANEIRONem só de (boas) pizzas é feita a Capricciosa Prazeres da Mesa|Do R7 16/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h06 ) twitter

POR URSULA ALONSO MANSO, DO RIO DE JANEIRO Nem só de (boas) pizzas é feita a Capricciosa. A casa agora também oferece um menu de massas artesanais, com os clássicos da culinária italiana. As receitas têm cara e sabor de comida afetiva, remetendo às trattorias do país da bota. Para começar, experimente o Vitello Tonnato, que acaba de chegar ao cardápio, ou os cogumelos shiitake assados no forno a lenha e servidos com focaccia da casa.

