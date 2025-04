Quente da Boca celebra um ano com menu exclusivo assinado por Andreza Biagioni e Ana Soares Parceria marca reencontro das chefs com receitas inéditas disponíveis até 4 de maio Prazeres da Mesa|Do R7 24/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h46 ) twitter

O restaurante Quente da Boca, em Pinheiros, comemora seu primeiro ano de funcionamento com um cardápio especial elaborado pelas chefs Andreza Biagioni e Ana Soares, do pastifício Mesa III. A dupla se reúne no dia 24 de abril para um almoço em dois turnos, às 12h e às 14h, com menu fechado em três etapas (R$ 143). As receitas seguem disponíveis separadamente até o dia 4 de maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Prazeres da Mesa e descubra todos os detalhes desse evento imperdível!

