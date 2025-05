Spin-offs de restaurantes e bares: tendência ganha força em capitais do país Mercearia da Praça e Elena, no Rio de Janeiro, são alguns dos empreendimentos que deram origem a submarcas Prazeres da Mesa|Do R7 01/05/2025 - 01h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 01h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prazeres da Mesa

Por Daniel Salles “Peixe grande em lago pequeno”. Eis a frase que norteou a expansão da Mercearia da Praça, em Ipanema, segundo Paulo Sauerbronn, um dos sócios. Misto de empório e restaurante, o empreendimento abriu as portas em 2016 e não demorou para se converter em um dos endereços mais concorridos do Rio de Janeiro para quem é fã da comida e dos vinhos de Portugal. Dos quase 1.300 rótulos acomodados na adega subterrânea, 98% são lusitanos. “A aceitação do negócio foi incrível”, gaba-se Sauerbronn.

Para saber mais sobre essa tendência que está revolucionando o setor gastronômico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Prazeres da Mesa.

Leia Mais em Prazeres da Mesa:

O futuro (menos etílico) dos bares: como enfrentar a queda no consumo de destilados

Delivery em nova fase: competição volta a aquecer e abre oportunidades para bares e restaurantes

Delivery próprio ou por aplicativo? Como escolher o modelo ideal para o seu negócio