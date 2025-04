Triste adeus a Tanea Romão A gastronomia perde uma grande cozinheira e pesquisadora da cultura alimentar brasileira Prazeres da Mesa|Do R7 19/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 19/04/2025 - 21h05 ) twitter

A família Mundo Mesa está em choque com a partida abrupta de uma amiga queridíssima, de muitos anos. Tanea Romão nos deixa, aos 58 anos, após ser internada neste sábado, com cetoacidose diabética. Era grande amiga de toda equipe Prazeres da Mesa. Foi chef madrinha do projeto Sabor de São Paulo e percorreu muitos e muitos quilômetros conosco, em viagens divertidas e emocionantes. Sempre bem humorada, disposta e ensinar e a levar a paixão que a movia por gastronomia a todos, Tanea era uma mulher incansável, lutadora e dedicada. Há cerca de dois anos vendeu seu restaurante em São Paulo e mudou-se para São Gabriel da Cachoeira, Amazonas.

