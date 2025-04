Vinícola Askaneli estreia no Brasil com vinhos da Geórgia Com mais de 140 anos de história, produtora georgiana aposta em tradição milenar e uvas nativas Prazeres da Mesa|Do R7 30/04/2025 - 18h02 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h02 ) twitter

A vinícola Askaneli, uma das mais respeitadas da Geórgia, inicia sua operação no Brasil com o objetivo de fortalecer a presença dos vinhos do Leste Europeu no país. Fundada em 1880, a produtora alia tradição milenar a tecnologias modernas, com um portfólio que reflete a riqueza cultural e a singularidade do terroir georgiano. A distribuição é feita com exclusividade pela importadora Wine7, que desde 2017 atua na introdução de vinhos georgianos no mercado brasileiro.

Consulte no nosso parceiro Prazeres da Mesa para saber mais sobre essa nova fase no diálogo entre o consumidor brasileiro e a viticultura do Leste Europeu!

