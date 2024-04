Alto contraste

A+

A-

Como fazer doce O Pé de Moleque de Corte divinamente saboroso Como fazer doce O Pé de Moleque de Corte divinamente saboroso (Receitas de Pesos)

O Pé de Moleque é um doce tradicional brasileiro, feito com amendoim e rapadura. Nesta receita, você vai aprender a fazer uma versão de corte, que fica divinamente saborosa. O segredo está na combinação perfeita de ingredientes e no ponto certo de caramelização. Para conferir o passo a passo completo e se deliciar com essa gostosura, consulte a matéria completa no site Melhores Receitas - Receitas de Pesos. Saiba mais!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.