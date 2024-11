Como Fazer Mousse de Maracujá com 3 Ingredientes em 10 Minutos Como Fazer Mousse de Maracujá com 3 Ingredientes em 10 Minutos Receitas de Pesos|Do R7 05/11/2024 - 21h28 (Atualizado em 05/11/2024 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mousse de Maracujá

A mousse de maracujá com apenas três ingredientes é a sobremesa perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor. Veja receita completa no link

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Bolo Nega Maluca muito fácil e delicioso vem aprender a fazer

Venha Fazer o Bolo de Fubá Cremoso com Maizena Mais Gostoso

Bolo Pudim de Milho Uma Receita que Me Lembra a Casa da Vovó uma delicia