Receitas de Pesos |Do R7

Deliciosa Torta de Frango com Creme de Leite e Mussarela Essa Torta de Frango com Creme de Leite e Mussarela é perfeita para qualquer ocasião e certamente vai deixar todo mundo com água...

Alto contraste

A+

A-

Torta de Frango com Creme de Leite e Mussarela Receita da Vovó

Essa Torta de Frango com Creme de Leite e Mussarela é perfeita para qualquer ocasião e certamente vai deixar todo mundo com água na boca. Aproveite essa delícia com quem você ama!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Melhores Receitas - Receitas de Pesos

Publicidade

Leia mais em Melhores Receitas - Receitas de Pesos



• Torta de Frango com Creme de Leite e Mussarela Receita da Vovó

• Massa de Panquecas O Segredo da Vovó

• Bolinho de chuva com fubá e goiabada Uma Receita de Infância



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.