Receitas de Pesos |Do R7

Descubra a Receita do Bolo Fofinho de Maisena Nada melhor do que um bolo fofinho para alegrar o dia e reunir a família ao redor da mesa, não é mesmo? Hoje, vou compartilhar com...

Alto contraste

A+

A-

Bolo simples de maisena sempre fofinho macio delicioso

Nada melhor do que um bolo fofinho para alegrar o dia e reunir a família ao redor da mesa, não é mesmo? Hoje, vou compartilhar com você a receita do famoso Bolo Fofinho de Maisena.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Melhores Receitas - Receitas de Pesos

Publicidade

Leia mais em Melhores Receitas - Receitas de Pesos



• Bolo Fofinho de Maisena Simplicidade e Delicadeza em Cada Fatia

• Pão de Liquidificador Caseiro e Delicioso

• Bolo Indiano uma riqueza de recheio super cremoso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.