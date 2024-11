Gelado de Travessa Cremoso: Uma Receita Simples e Perfeita Gelado de Travessa Cremoso: Uma Receita Simples e Perfeita Receitas de Pesos|Do R7 14/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 14/11/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gelado de Travessa Cremoso

Este Gelado de Travessa com chocolate branco e Tetas de Nega é uma sobremesa prática e deliciosa Veja a receita completa no no link

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Bolo de Chocolate Fácil e Molhadinho de Liquidificador

Como Fazer Cocada de Corte em Casa: Passo a Passo

Sobremesa Econômica: Pudim de Pão Fácil e Rápido